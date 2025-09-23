Fútbol

Guaraní: Manzur, de nuevo a disposición

Después de perderse el juego contra Nacional por suspensión, el argentino-palestino Agustín Manzur se encuentra nuevamente a disposición del técnico de Guaraní, Víctor Bernay, y su retorno al equipo es más que seguro.

23 de septiembre de 2025 - 17:48
Enzo Agustín Manzur, nacido el 29 de septiembre de 2000, mediocampista de Guaraní y de la selección de Palestina.
El Cacique, Guaraní, líder del Clausura 2025, se dispone a enfrentar el viernes a Trinidense, en el estadio Martín Torres, a las 19:00, por la decimocuarta ronda.

Con la vuelta del volante de contención, lo más probable es que salga el lateral Víctor Cabañas, para el retroceso como marcador de punta de Alcides Benítez y el paso como extremo del ecuatoriano Jhon Jairo Sánchez.

La campaña aurinegra en la segunda competencia liguera de la temporada contempla nueve victorias, un empate y tres derrotas, con 31 goles anotados y 12 recibidos.

Por la Copa Paraguay, Guaraní tendrá el miércoles de la semana próxima una dura parada contra Libertad, en duelo de octavos de final a cumplirse en Capiatá, a las 19:00.

