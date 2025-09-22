Guaraní

Guaraní: Tanque con sangre fría

Una de las figuras del rejuvenecido puntero Guaraní es Iván Emanuel Ramírez Ferreira, el Tanque, quien definió con frialdad el penal del domingo en la victoria del Cacique sobre Nacional por 2-0, en Trinidad.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 17:28
Iván Ramírez, jugador de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a Nacional por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Iván Ramírez Ferreira (21 años), el Tanque, delantero de Guaraní.Fernando Romero, ABC Color

El delantero Iván Ramírez Ferreira, de Guaraní, tuvo un el domingo cruce de palabras con el arquero de Nacional, Gerardo Ortiz, antes de la ejecución del penal del domingo, en el triunfo aurinegro por 2-0.

El atacante dijo que el golero trató de trabajarle la cabeza diciéndole entre otras cosas que estaba temblando. Al marcar el tanto se acercó al guardameta tricolor, le tocó la cabeza sonriente y recibió una amonestación.

Iván, quien compite en Primera a partir de este año, registra siete tantos en 20 partidos con el Cacique.

