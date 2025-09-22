Guaraní: Tanque con sangre fría

El delantero Iván Ramírez Ferreira, de Guaraní, tuvo un el domingo cruce de palabras con el arquero de Nacional, Gerardo Ortiz, antes de la ejecución del penal del domingo, en el triunfo aurinegro por 2-0.
El atacante dijo que el golero trató de trabajarle la cabeza diciéndole entre otras cosas que estaba temblando. Al marcar el tanto se acercó al guardameta tricolor, le tocó la cabeza sonriente y recibió una amonestación.
Iván, quien compite en Primera a partir de este año, registra siete tantos en 20 partidos con el Cacique.
