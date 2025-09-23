Qué partido dirige Jorge Bava antes de llegar a Cerro Porteño

Jorge Bava fue elegido para reemplazar a Diego Martínez en Cerro Porteño. El club de Barrio Obrero presentó una oferta formal al actual entrenador de Independiente Santa Fe, que a pesar de tener contrato vigente (hasta fin de año) con la entidad colombiana, aceptó la propuesta. Por lo tanto, el uruguayo de 44 años debe resolver la salida de Los Cardenales.

Lea más: “Jorge Bava tiene una oferta de Cerro Porteño, pero..."

La resolución no será inmediata porque el DT tiene un partido entre semana. El miércoles 24 de setiembre, a tres días de la visita del Ciclón a Sportivo Luqueño por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, Bava y compañía visitan a Independiente Medellín (20:00) en el Atanasio Girardot por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025.

Bava, quien vistió la camiseta de Libertad y Guaraní en el fútbol paraguayo, definirá la partida de Santa Fe en el día después del choque frente al DIM. “Esa oferta llegó ayer y nos reunimos hoy y acordamos que nos vamos a sentar a analizar la oferta que le hicieron y mirar cual será el futuro de él”, comentó hoy en conferencia Eduardo Méndez, presidente del Expreso Rojo.

La conferencia de Eduardo Méndez sobre Jorge Bava