Primera B: El “12” itaugüeño se mete en la pelea

Martín Ledesma necesitaba ganar para alcanzar la punta de la Primera División B. Sin embargo, el 12 de Octubre de Itauguá lo derrotó en su propia casa por 2-1, confirmando su excelente segunda rueda que le permite estar muy cerca de los lugares de privilegio.

El certamen del tercer nivel de nuestro balompié consta de 34 fechas. El campeón ascenderá en forma directa a la División Intermedia, mientras que el segundo tendrá la posibilidad de subir mediante un repechaje con el ganador del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

A continuación compartimos los detalles del último lance de la 25ª ronda.

Estadio: Enrique Soler. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Guido Miranda y Héctor Medina. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Martín Ledesma: Roberto Jara; Alan Ramírez, César Coronel, Diego Santacruz y Gustavo Verón; Luis Chiuzano, Elías Saavedra, Diego Arrúa y Édgar Balbuena (61’ Andrés Ávalos); Celso Burgos y Roger Medina (74’ Rodrigo Cardozo). D.T.: Jerson Alcaraz.

12 de Octubre: Aníbal Solari; José Ojeda, Marcelo Argaña (71’ Francisco Lezcano), Matías Leguizamón y José Benítez; Jorge Balbuena, Lucas Acosta, Ariel Núñez (61’ Rodrigo Mosqueda) y José Montiel (61’ Kevin Salinas); Francisco Pacher (84’ Éber Vera) y Humberto Fleitas (46’ Junior Roa). D.T.: Orlando Bordón.

Gol: 69’ Francisco Pacher (12). Amonestados: 5’ Marcelo Argaña, 20’ José Benítez, 45’ Ariel Núñez y 52’ Lucas Acosta (12); 27’ Celso Burgos y 54’ Gustavo Vera (ML). Expulsados: 32’ Matías Leguizamón (12) y 49’ Celso Burgos (ML).