Cerro Porteño, con la misma formación

El uruguayo Jorge Bava, quien este miércoles dirige por última vez al colombiano Independiente Santa Fe, vendrá al país el viernes y mientras se acomoda en Cerro Porteño, será “Achu” el que dirija el duelo sabatino contra Luqueño, en Itauguá, a las 16:30.

Lea más: Último partido de Bava en Colombia

El Ciclón viene de vencer a Ameliano por 2-0, ya con la orientación provisoria a la que las autoridades recurrieron como medida paliativa luego de la destitución del argentino Diego Hernán Martínez, con el que se inició la temporada.

Si bien los talentosos Federico Carrizo e Ignacio Aliseda ya se encuentran en condiciones de competir, lo más probable es que los mismos estén entre los suplentes. A partir de ahora, Pachi tiene el plus por no ocupar plaza de extranjero, por lo que en cualquier momento podría ingresar “de fino”, teniendo en cuenta su importante función de pasador. En cada elenco solo pueden alistarse cuatro foráneos al mismo tiempo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La práctica de hoy en la “Capital del sentimiento” servirá para la definición del elenco, que básicamente está compuesto por: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Édgar Páez, Jorge Morel, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Luis Amarilla y Jonatan Torres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los azulgranas marchan en el segundo puesto del torneo Clausura 2025, a tres puntos de distancia del líder Guaraní, con una campaña de 7 victorias, 4 empates y 2 derrotas.

El cotejo por la Copa Paraguay contra Sol de América, en principio marcado para el próximo martes, se disputará recién el 7 de octubre, tras la finalización de la División Intermedia.