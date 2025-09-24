Cerro Porteño atento: Jorge Bava y el último partido en Santa Fe

Jorge Bava es el elegido en Cerro Porteño para reemplazar a Diego Martínez. El club paraguayo y el entrenador uruguayo tienen un acuerdo a pesar de las declaraciones del presidente de Independiente Santa Fe, que desmintió el pacto entre las partes y aseguró que la prioridad del charrúa son los Cardenales. Pero en Barrio Obrero esperan por el técnico de 44 años.

Bava, ex Libertad y Guaraní, dirige hoy el último partido en Colombia. El Expreso Rojo, con el que fue campeón en el torneo Apertura 2025, clasificando a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, enfrenta a Independiente Medellín por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025: es a las 20:00, hora de Paraguay, en el Atanasio Giradot de Medellín.

Cerro Porteño paga la cláusula de Jorge Bava

Jorge Bava tiene contrato con Independiente Santa Fe hasta diciembre de 2025. Por esta razón, Cerro Porteño debe pagar la cláusula de rescisión del charrúa: el monto es de US$ 200.000. La llegada del ex estratega del Liverpool de Uruguay y el León de México sería el jueves 25 de setiembre, dos días antes del partido del Ciclón frente a Sportivo Luqueño (sábado a las 17:00).

El presidente de Santa Fe sobre Jorge Bava