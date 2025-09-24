Juego decisivo de la Sudamericana, sin público

Universidad de Chile enfrentará el juego de vuelta de cuartos de final con Alianza Lima, previsto para las 21:30, sin su público, debido a la sanción impuesta por la Conmebol por los violentos enfrentamientos entre sus aficionados y los de Independiente de Argentina en agosto por la vuelta de los octavos, en Buenos Aires.

Lea más: Estudiantes recibe en La Plata a Flamengo

La U, aunque sancionada, avanzó de ronda ante la descalificación del once de Avellaneda y ahora se jugará el pase a la fase de los cuatro mejores, que no pisa desde la campaña de 2011, cuando luego obtuvo la primera corona de un equipo de Chile en el torneo regional. Ambos elencos enfrentarán un duelo completamente abierto luego del empate 0-0 de la semana pasada en Lima.

Y en un escenario tácitamente neutral, el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en la ciudad de Coquimbo (470 km al norte de Santiago), lejos de la capital donde suele jugar la U.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alianza Lima, dirigido por el argentino Néstor “Pipo” Gorosito, espera por su parte recuperar al histórico goleador del fútbol peruano Paolo Guerrero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El veterano artillero, de 41 años, arrastra molestias físicas pero podría estar en el banco de suplentes, aguardando por su oportunidad. El dueño de la plaza, otro cañonero foguerado, el argentino Hernán “Pirata” Barcos, sería el inicialista de Gorosito.

El ganador del partido del jueves luchará por el pase a la final con el argentino Lanús, que sorprendió al eliminar el martes al brasileño Fluminense (2-1 global), uno de los favoritos al título. Posibles alineaciones:

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Nicolás Guerra, Lucas Assadi. D.T.: Gustavo Álvarez

Alianza Lima: Guillermo Viscarra - Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco - Fernando Gaibor, Sergio Peña, Pedro Aquino - Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Hernán Barcos. D.T.: Néstor Gorosito. AFP