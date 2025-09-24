A qué hora juega Olimpia vs. Tembetary y dónde ver en vivo

Olimpia y Atlético Tembetary disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El Decano de Éver Almeida y el Rojiverde de Luis Fernando Escobar juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Dirige Carlos Paul Benítez con VAR de Derlis Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Atlético Tembetary: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 17:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Olimpia vs. Atlético Tembetary: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Olimpia vs. Atlético Tembetary: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.