Olimpia, por el boleto a los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025

Olimpia enfrenta hoy a Atlético Tembetary por un lugar en los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. El Decano y el Rojiverde disputan la segunda llave de los octavos en el Luis Salinas de Itauguá: arranca a las 19:00, hora de Paraguay, con la conducción de Carlos Paul Benítez y el VAR de Derlis Benítez. El ganador de la serie mide a 2 de Mayo o Deportivo Minga Guazú.

Lea más: A qué hora juega Olimpia vs. Tembetary y dónde ver en vivo

El Franjeado de Éver Hugo Almeida empieza a priorizar el certamen nacional con el propósito de acceder a la Copa Libertadores. El Rey de Copas está a 18 puntos, con 27 por jugar, de los puestos de clasificación en el acumulativo y por lo tanto, es el único camino en el que depende de sí para conquistar un boleto a la competencia de clubes más importante del continente.

Por su lado, el “Tembe” de Luis Fernando Escobar está condenado a regresar a la División Intermedia y por ende, puede afrontar el duelo con la misma preponderancia que el campeonato. Último en todas las tablas y ocupando zona de descenso en el promedio, con una situación prácticamente irreversible, los de Villa Elisa quieren salvar el año avanzando de ronda.

Lea más: Olimpia: Los 18 citados para los 8vos de la Copa Paraguay 2025

La formación de Olimpia vs. Atlético Tembetary en la Copa Paraguay 2025

Lucas Verza; Gustavo Vargas, Manuel Capasso y Héctor David Martínez; Rodney Redes, Alex Franco, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Iván Leguizamón; Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La formación de Atlético Tembetary vs. Olimpia en la Copa Paraguay 2025

Tomás Canteros; Víctor Barrios, Nicolás Marotta, Sebastián Olmedo y Wildo Alonso; Francisco Esteche, Josué Díaz, Rodrigo López, William Candia; Carlos Favero y Paul Charpentier.