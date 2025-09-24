Fútbol

Olimpia, por el boleto a los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025

Olimpia enfrenta a Atlético Tembetary por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El Decano y el Rojiverde juegan hoy en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá: comienza a las 19:00, hora de nuestro país, con arbitraje de Carlos Paul Benítez y VAR de Derlis Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Por ABC Color
24 de septiembre de 2025 - 07:46
Carlos Sebastián Ferreira, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la segunda fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Olimpia enfrenta hoy a Atlético Tembetary por un lugar en los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. El Decano y el Rojiverde disputan la segunda llave de los octavos en el Luis Salinas de Itauguá: arranca a las 19:00, hora de Paraguay, con la conducción de Carlos Paul Benítez y el VAR de Derlis Benítez. El ganador de la serie mide a 2 de Mayo o Deportivo Minga Guazú.

El Franjeado de Éver Hugo Almeida empieza a priorizar el certamen nacional con el propósito de acceder a la Copa Libertadores. El Rey de Copas está a 18 puntos, con 27 por jugar, de los puestos de clasificación en el acumulativo y por lo tanto, es el único camino en el que depende de sí para conquistar un boleto a la competencia de clubes más importante del continente.

Rodney Redes, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 14 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Por su lado, el “Tembe” de Luis Fernando Escobar está condenado a regresar a la División Intermedia y por ende, puede afrontar el duelo con la misma preponderancia que el campeonato. Último en todas las tablas y ocupando zona de descenso en el promedio, con una situación prácticamente irreversible, los de Villa Elisa quieren salvar el año avanzando de ronda.

La formación de Olimpia vs. Atlético Tembetary en la Copa Paraguay 2025

Lucas Verza; Gustavo Vargas, Manuel Capasso y Héctor David Martínez; Rodney Redes, Alex Franco, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Iván Leguizamón; Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira.

La formación de Atlético Tembetary vs. Olimpia en la Copa Paraguay 2025

Tomás Canteros; Víctor Barrios, Nicolás Marotta, Sebastián Olmedo y Wildo Alonso; Francisco Esteche, Josué Díaz, Rodrigo López, William Candia; Carlos Favero y Paul Charpentier.

