Renato Gaúcho renuncia como técnico del Fluminense tras eliminación en Sudamericana

El "Flu" empató 1-1 con Lanús en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, un resultado que permitió al conjunto argentino avanzar a las semifinales gracias a su victoria 1-0 en el partido de ida.

“Pedí la dimisión al presidente antes de venir aquí. A partir de ahora estará otro en mi lugar,” declaró Gaúcho ante los medios, añadiendo un tono de desafío: “Quiero ver las respuestas que él va a dar. Quiero ver si pone el equipo que quiere la afición o el que él considera que debe ser.”

Horas después, el Fluminense FC oficializó la salida con un breve comunicado en redes sociales: “El Fluminense FC informa que Renato Gaúcho no está más al frente del comando técnico de la plantilla. El entrenador pidió su desvinculación tras el partido de este martes.”

El malestar del técnico era evidente, en parte, por las manifestaciones de inconformidad y los abucheos de algunos aficionados al término del encuentro, expresando su descontento con el desempeño del equipo.

Renato Gaúcho había asumido el cargo en abril tras la salida de Mano Menezes. Su momento más destacado fue en el Mundial de Clubes, donde logró llevar al Fluminense hasta las semifinales, cayendo finalmente ante el Chelsea.

Fuente: EFE