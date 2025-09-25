Alex Cáceres le da el triunfo al Wilstermann

Alex Cáceres, de 29 años, natural de Itakyty (Alto Paraná), formado en Guaraní, fue clave para que el Jorge Wilstermann de Cochabamba rompa frente al Blooming con el 1-0 una racha de 16 partidos sin triunfos ligueros.
La prensa del vecino país consignó que los “aviadores” pudieron cantar victoria luego de cinco meses, ya que el último grito se había dado el 27 de abril, con el éxito de visitante sobre Nacional Potosí 2-1.
La carrera de Alex Albino contempla los clubes Guaraní, Independiente de Campo Grande, General Díaz, Sportivo San Lorenzo, Guaireña, Sol de América, Encarnación FC y Wilstermann.
