Clausura #14: El Cacique va por la Cruz amarilla

Con el choque entre Sportivo Trinidense y Guaraní se abrirá el capítulo 14 del campeonato Clausura 2025.

El Cacique busca la conquista de la Cruz amarilla con el objetivo de conservar o aumentar su ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, Cerro Porteño (que está a 3 puntos) y Nacional (a 6).

El duelo marcará el retorno del volante argentino-palestino Agustín Manzur a la formación aurinegra, tras cumplir contra Nacional un juego de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

La campaña legendaria es meritoria, al priorizar a los jóvenes, a los que el entrenador Víctor Bernay va potenciando.

“Triqui” se presenta como un rival de cuidado para los aurinegros, más por su condición de local, en el estadio Martín Torres.

El conjunto del capitalino barrio Pinozá lleva 9 victorias, 1 empate y 3 derrotas en el certamen, mientras que el de Santísima Trinidad registra 6 triunfos, 3 igualdades y 4 caídas.