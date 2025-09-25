Fútbol

Árbitros, Clausura #14: Romero, con asistencia perfecta

Blas Antonio Romero marca asistencia perfecta en el Clausura 2025, algo difícil de lograr en el arbitraje, más aún en un torneo en avanzado desarrollo. A continuación les presentamos los jueces designados para la decimocuarta ronda.

25 de septiembre de 2025 - 17:36
Blas Antonio "Lele" Romero, árbitro con insignia FIFA de 40 años.
Para estar presente en cada una de las rondas, los jueces necesitan altas calificaciones, cuidado y una buena preparación física para estar al margen de las lesiones, a las que están expuestos los integrantes del staff referil. Blas Antonio Romero reúne todas las condiciones requeridas para seguir creciendo.

El apodado “Lele” por sus allegados, se constituye en la mejor aparición desde la dirección de Éber Aquino. Antes de llegar a Primera, Blas dirigía en torneos barriales para cubrir sus gastos.

Las autoridades designadas para 14ª ronda del Clausura son:

* Trinidense-Guaraní, viernes en el Martín Torres, a las 19:00. Árbitro: Juan Gabriel Benítez. Asistentes: Roberto Cañete y Nancy Fernández. Cuarto árbitro: Alipio Colmán. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Luis Onieva.

* Luqueño-Cerro Porteño, sábado en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, a las 17:00. Árbitro: David Ojeda. Asistentes: José Cuevas y José Mercado. Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez. VAR: José Natanael Méndez. AVAR: Esteban Testta.

* Nacional-Libertad, sábado en el Arsenio Erico, a las 19:30. Árbitro: Blas A. Romero. Asistentes: Milciades Saldívar y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: Zulma Quiñónez. AVAR: Héctor Balbuena.

* 2 de Mayo-General Caballero JLM, domingo en el Río Parapití, a las 15:30. Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza. Asistentes: Eduardo Britos y Derlys González. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Christian Sosa.

* Ameliano-Recoleta FC, lunes en la Fortaleza de Villeta, a las 17:00. Árbitro: Derlis López. Asistentes: Eduardo Cardozo y Guido Miranda. Cuarto árbitro: Álvaro Giménez. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Milciades Saldívar.

* Tembetary-Olimpia, lunes en el Luis Alfonso Giagni, a las 19:30. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Mario Díaz de Vivar. AVAR: Eduardo Britos.

