Encarnación FC y Fernando de la Mora, con fuerzas parejas

En su último partido de la temporada como local, Encarnación FC no pudo imponer su condición de local frente al Fernando de la Mora, con el que empató 1-1.

El elenco del barrio Vista Alegre de Asunción necesitaba ganar para espantar definitivamente los fantasmas del descenso, pero no pudo con el conjunto albirrojo de la capital del departamento de Itapúa.

El gol encarnaceno fue señalado por el chico Yohan Bernal, de tan solo 15 años.

Estadio: Villa Alegre. Árbitro: José Armoa. Asistentes: Carlos Sánchez y Tania Martínez. Cuarto árbitro: José Franco.

Encarnación: Engel Steffen; Nicolás Rojas, José Leguizamón, Nery Bareiro (85’ Abel Brítez) y Yohan Bernal (60’ Pablo Alvarenga); Nazareno Palavecino, Florencio Yudis, Blas Díaz y Giovanni Sgarrino (46’ Cristhian Báez); William Casanova (39’ Marcos Caballero) y Marcelo Dávalos (60’ Enzo Maidana). D.T.: Julio Villalba.

Fernando de la Mora: Pablo Gavilán; Aquiles Palacio, Óscar Brizuela, Denis Acosta y Jeremy Flor; Alan Valenzuela (60’ Matías Castro), Gustavo Medina, Elías Bóveda y Luciano Taboada (69’ Anderson Cino); Jorge Quintana y Pedro Ríos (60’ Walter Pacheco). D.T.: Miguel Cristaldo.

Goles: 6’ Jorge Quintana, de penal (FM) y 11’ Yohan Bernal (E) Amonestados: 45’ Aquiles Palacio (FM) y 80’ Nazareno Palavecino (E).