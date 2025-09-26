Primera B: Benjamín Aceval sorprende a Olimpia de Itá

La competencia de la tercera categoría de nuestro fútbol se torna apasionante. Con una victoria, el Olimpia de Itá le daba alcance al puntero 3 de Noviembre, en el inicio de la fecha 26. Sin embargo, Benjamín Aceval le arruinó los planes al vencerlo por 3-2, en la Ciudad del cántaro y la miel.

Lea más: Cartelera de la Intermedia

La Primera División B consta de 34 rondas, tras las cuales el equipo de mayor puntaje obtendrá el título y el ascenso a la División Intermedia. El subcampeón tendrá la chance de subir mediante un repechaje con el ganador del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

En el estadio Presbítero Manuel Gamarra, en Itá, Nery Castro, Osvaldo Argüello y Kevin Quiñónez marcaron los goles para el conjunto albirrojo del Bajo Chaco, mientras que Carlos Díaz y Óscar Martínez señalaron los tantos franjeados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En otro duelo de este viernes, 3 de Febrero y Fulgencio Yegros igualaron 2-2, en el barrio Ricardo Brugada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rodrigo “Rompe” Cantero señaló de penal los goles del “3”, en tanto que Elvio Amarilla (penal) y Fernando Páez convirtieron para el conjunto tricolor de Ñemby.

La continuidad de la ronda propone el desarrollo de estos lances sabatinos:

Sport Colombia vs. Silvio Pettirossi

Estadio: Alfonso Colmán.

Horario: 08:00.

Árbitro: Rodrigo Cubilla.

Asistentes: Freddy Palacios y Sandro Romero.

Cuarto árbitro: José Recalde.

Atlético Colegiales vs. Presidente Hayes

Estadio: Luciano Zacarías.

Horario: 10:00.

Árbitro: Édgar Barrios.

Asistentes: José Ocampo y Joel Noguera.

Cuarto árbitro: Julio Paiva.

General Díaz vs. Martín Ledesma

Estadio: Complejo Oceánico, Nueva Asunción.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Jorge Martínez y Néstor Sotto.

Cuarto árbitro: Guillermo Chamorro.

12 de Octubre de Itauguá vs. Atlántida

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 15:00.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Lorenzo Giménez y Pedro Ríos.

Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.