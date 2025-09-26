Primera B: Benjamín Aceval sorprende a Olimpia de Itá

La competencia de la tercera categoría de nuestro fútbol se torna apasionante. Con una victoria, el Olimpia de Itá le daba alcance al puntero 3 de Noviembre, en el inicio de la fecha 26. Sin embargo, Benjamín Aceval le arruinó los planes al vencerlo por 3-2, en la Ciudad del cántaro y la miel.
La Primera División B consta de 34 rondas, tras las cuales el equipo de mayor puntaje obtendrá el título y el ascenso a la División Intermedia. El subcampeón tendrá la chance de subir mediante un repechaje con el ganador del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.
En el estadio Presbítero Manuel Gamarra, en Itá, Nery Castro, Osvaldo Argüello y Kevin Quiñónez marcaron los goles para el conjunto albirrojo del Bajo Chaco, mientras que Carlos Díaz y Óscar Martínez señalaron los tantos franjeados.
En otro duelo de este viernes, 3 de Febrero y Fulgencio Yegros igualaron 2-2, en el barrio Ricardo Brugada.
Rodrigo “Rompe” Cantero señaló de penal los goles del “3”, en tanto que Elvio Amarilla (penal) y Fernando Páez convirtieron para el conjunto tricolor de Ñemby.
La continuidad de la ronda propone el desarrollo de estos lances sabatinos:
Sport Colombia vs. Silvio Pettirossi
Estadio: Alfonso Colmán.
Horario: 08:00.
Árbitro: Rodrigo Cubilla.
Asistentes: Freddy Palacios y Sandro Romero.
Cuarto árbitro: José Recalde.
Atlético Colegiales vs. Presidente Hayes
Estadio: Luciano Zacarías.
Horario: 10:00.
Árbitro: Édgar Barrios.
Asistentes: José Ocampo y Joel Noguera.
Cuarto árbitro: Julio Paiva.
General Díaz vs. Martín Ledesma
Estadio: Complejo Oceánico, Nueva Asunción.
Horario: 10:00.
Árbitro: Juan Eduardo López.
Asistentes: Jorge Martínez y Néstor Sotto.
Cuarto árbitro: Guillermo Chamorro.
12 de Octubre de Itauguá vs. Atlántida
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 15:00.
Árbitro: Víctor Robles.
Asistentes: Lorenzo Giménez y Pedro Ríos.
Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.