Jornada sabatina con grandes partidos

Sportivo Luqueño y Cerro Porteño medirán fuerzas en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 17:00, por la decimocuarta fecha del torneo Clausura, mientras que Nacional y Libertad lidiarán en Barrio Obrero, a partir de las 19:30.

El duelo de primer turno cobra gran importancia por la necesidad de los auriazules de cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas y el deseo de los azulgranas de seguir escalando en la lucha por el título.

Un nuevo resultado adverso podría el cierre del segundo ciclo de Julio César Cáceres en el Sportivo.

El interinato de Jorge Achucarro en el Ciclón se cierra en la Ciudad del ñandutí para darle la posta al uruguayo Jorge Bava, quien hoy arribó al país para la conducción del plantel de “la mitad más uno”.

En La Visera, la Academia buscará confirmar su buen momento contra un rival irregular.

El Guma sigue sin poder alcanzar el nivel ideal con la orientación de Pablo Guiñazú, reemplazante de Sergio Aquino.

La ronda continúa el domingo con un partido y se completa el lunes, con dos.