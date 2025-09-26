Fútbol

A qué hora juega Trinidense vs. Guaraní y dónde ver hoy en vivo

Sportivo Trinidense y Guaraní disputan hoy la décimo cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
26 de septiembre de 2025 - 11:47
Iván Ramírez (d), jugador de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a Nacional por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Iván Ramírez (d), jugador de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a Nacional por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Sportivo Trinidense y Guaraní abren hoy el décimo cuarto capítulo del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Triki de José Arrúa y el Aborigen de Víctor Bernay juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Martín Torres de la ciudad de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Guaraní, el puntero, y el deseo de ganar para ampliar la ventaja

Sportivo Trinidense vs. Guaraní: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 17:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Los jugadores de Sportivo Trinidense festejan un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Sportivo Trinidense festejan un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.

Sportivo Trinidense vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Iván Ramírez (d), jugador de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a Nacional por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Iván Ramírez (d), jugador de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a Nacional por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.

Sportivo Trinidense vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

Enlace copiado