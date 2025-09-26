Guaraní, el puntero, y el deseo de ampliar la ventaja en la cima

Guaraní enfrenta hoy a Sportivo Trinidense en la apertura de la fecha 14 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Aborigen visita al Triki en el Martín Torres de Asunción: a las 19:00, hora de Paraguay, con conducción de Juan Gabriel Benítez y VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Trinidense: volver al triunfo y escalar en la tabla
Sportivo Trinidense quiere cortar la racha de dos encuentros sin victorias y recortar la diferencia no solo en la pelea por el título sino que también, en la lucha por un boleto a Copa Libertadores 2026. El Triki de José Arrúa está a 7 unidades del Aborigen en la tabla del campeonato y a 9 unidades de los puestos de clasificación al certamen más importante del continente.
Guaraní: ampliar la ventaja y cargar la presión a...
Guaraní volvió al triunfo en la ronda anterior después del tropiezo en Pedro Juan Caballero y recuperó el primer lugar. El Legendario de Víctor Bernay lidera con 3 de diferencia sobre Cerro Porteño, único escolta inmediato. Por lo tanto, el Indio tienen la oportunidad de aumentar la ventaja y cargar la presión al Ciclón, que el sábado visita a Sportivo Luqueño en Itauguá.
La formación de Sportivo Trinidense vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay
Matías Dufour; Axel Cañete, Maximiliano Centurión, César Benítez, Sergio Mendoza; Pedro Zaza, Luis de la Cruz, Gustavo Viera, Tomás Rayer; Néstor Camacho y Alex Álvarez.
La formación de Guaraní vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay
Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho, Thiago Servín; Jhon Jairo Sánchez, Agustín Manzur, Aldo Maíz, Derlis Rodríguez; Fernando Fernández e Iván Ramírez.