Guaraní, el puntero, y el deseo de ampliar la ventaja en la cima

Guaraní enfrenta hoy a Sportivo Trinidense en el comienzo de la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Triki y el Aborigen juegan en el estadio Marín Torres de la ciudad de Asunción: empieza a las 19:00, hora de nuestro país, con arbitraje de Juan Gabriel Benítez y VAR de Ulises Mereles.