Exclusivo duelo dominical en el Corral pedrojuanino

Con el partido entre 2 de Mayo y General Caballero de Juan León Mallorquín, fijado para las 15:30, en el estadio Parapití, continúa el capítulo 14 del Clausura, que se cierra el lunes, con un par de juegos.

El Gallo norteño intentará imponerse en su Corral frente a un rival que viene en alza, luchando por evitar el descenso a la División Intermedia.

Ambos equipos ganaron en la ronda anterior, por lo que afrontan motivados este encuentro.

El “2” derrotó en La Huerta a Libertad por 1-0, mientras que el Rojo goleó a Luqueño en Ka’arendy por 5-2, con una demostración de fútbol práctico y contundente.

Felipe Giménez cumple su segundo ciclo en la institución albiazul del Amambay. Inició el año al frente del plantel, luego fue cesado por malos resultados, hasta que de nuevo fue llamado para sustituir a Marcelo Palau, quien tampoco pudo enderezar el rumbo.

Con Felipep, el Gallo empieza a alcanzar un buen funcionamiento que le permite fortalecer el promedio y escalar tanto en la clasificación del torneo, como en el acumulativo.

A pesar del significativo repunte con la llegada del técnico mallorquino Humberto Jesús Ovelar (Loro), General Caballero no depende de sus propias fuerzas para continuar en el círculo privilegiado de nuestro fútbol, ya que el más “cercano” de sus rivales, Luqueño, se encuentra a 15 puntos, una desventaja difícil de revertir en nueve rondas.

Para los altoparanaenses, una vía de salvación sería una caída libre del recién ascendido Recoleta FC, algo que a simple vista se torna inviable, por la firmeza del Canario, que se encuentra en la línea de clasificación a la Copa Sudamericana.