Blas Romero es el árbitro de Cerro Porteño vs. Atlético Tembetary

La Comisión de Árbitros de la APF confirmó al juez de la regularización Cerro Porteño vs. Atlético Tembetary.

16 de septiembre de 2025 - 13:16
Blas Romero, árbitro paraguayo.

Cerro Porteño y Atlético Tembetary disputan el miércoles el último partido de la fecha 11 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y el Rojiverde regularizan a las 19:00, hora de nuestro país, en La Nueva Olla de Asunción. En la víspera, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol designó al juez del encuentro.

El elegido para el duelo de la undécima en Barrio Obrero es Blas Romero. El referí, internacional FIFA desde 2024, es asistido por Roberto Cañete y Esteban Testta, quienes son líneas uno y dos respectivamente. Por su lado, Álvaro Giménez es el cuarto, mientras que Carlos Figueredo y Christian Sosa son los responsables de la tecnología como VAR y AVAR.

