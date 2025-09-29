Alex Cáceres convierte para el Wilstermann

Alex Albino Cáceres, natural de Itakyty (Alto Paraná), sigue acrecentando su figura en Bolivia, pese a que su club, el Wilstermann, no atraviesa por un buen momento, futbolístico y sobre todo económico.

El atleta, surgido en Guaraní (el Cacique), marcó en gol del conjunto “aviador”, que no pudo imponer su condición de local frente al también necesitado Universitario de Vinto.

Cáceres llegó a nueve anotaciones en 25 partidos en la temporada en Wilstermann, al que se unió a mediados de 2024 luego de militar en la División Intermedia en filas de Encarnación FC.

