Alcaraz conquista el Tokio su octavo título del año

A sus 22 años, Carlos Alcaraz ostenta 24 títulos en el circuito ATP, seis de ellos del Grand Slam. Pese a que volvió a jugar con el tobillo izquierdo vendado desde que sufrió un problema en su primer partido en Tokio contra el argentino Sebastián Báez, el español no pareció en ningún momento que sufriera molestia alguna.

El estadounidense de 27 años, que había ganado a Alcaraz hace solo unas semanas en la Laver Cup, un torneo de exhibición por equipos, apenas pudo oponer resistencia, y solo le hizo un break al español, en el segundo set y cuando el murciano sacaba con 5-2 para cerrar el partido.

Alcaraz jugaba su décima final del año, algo que no lograba ningún tenista desde su compatriota Rafael Nadal en 2017.

“Está siendo mi mejor temporada, sin lugar a dudas”, declaró Alcaraz tras e partido. “Ocho títulos, diez finales, eso muestra lo duro que he trabajado para vivir estos momentos y cumplir mis objetivos. No empecé bien el año, sufrí emocionalmente. Me siento orgulloso por la forma en que me he recuperado. Toda la gente que me rodea me ha ayudado a estar en esta posición” , añadió.

“Estoy muy feliz por el nivel de juego que he tenido. La semana no comenzó bien con el tobillo, pero estoy feliz por la forma en que he podido recuperarme”, indicó.

Tras su victoria hace un mes en la final del US Open ante Jannik Sinner, arrebató al italiano la primera posición del ranking. AFP