Fútbol de Ascenso de Paraguay

Primera B: Colón JAS golea a 3 de Noviembre y Los Bravos del 24 quedan como líderes

Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar goleó este miércoles al 3 de Noviembre 3-0, por la 26ª fecha de la Primera División B. Con el resultado, el 24 de Setiembre de Areguá queda como líder del torneo de la tercera categoría.

Por ABC Color
01 de octubre de 2025 - 16:29
Festejo de uno de los goles del Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, vencedor del duelo contra 3 de Noviembre por 3-0, por la Primera División B.
Festejo de uno de los goles del Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, vencedor del duelo contra 3 de Noviembre por 3-0, por la Primera División B.APF

El 3 de Noviembre del barrio San Pablo debió salir de su casa para oficiar de local contra Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, por ser un partido televisado.

El duelo, con el que se cerró el capítulo 26 de la Primera División B, se disputó en el estadio Emiliano Ghezzi del Fernando de la Mora, donde el Conquistador saldivareño demostró una gran contundencia.

Los Bravos del 24, dirigidos técnicamente por Adriano Samaniego, encabezan la clasificación de la Primera División B, cumplidas 26 de las 34 rondas que contempla del circuito.
Diogo Leiva, al minuto 23, Ángel Ibarra, al 51 y Mauricio Rodríguez, al 58, registraron los tantos del conjunto auriazul que dio un salto en la clasificación del circuito de la tercera categoría.

El torneo de la “B” consta de 34 rondas, tras las cuales el campeón ascenderá a la División Intermedia, mientras que el vice tendrá la posibilidad de subir a través del repechaje, a ser animado contra el ganador del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), que se encuentra en pleno desarrollo.

