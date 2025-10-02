Universidad Católica aviva escándalo de amaño de partidos en Ecuador

“Uno de nuestros máximos dirigentes recibió una propuesta ilegal con la intención de comprar el partido y/o alterar el resultado del encuentro”, advirtió la Católica en un comunicado difundido en redes sociales.

Lea más: Universitario reafirma su liderato en Perú

El club quiteño indicó que ya presentó la respectiva denuncia penal para que se investigue y se sancione “este intento de manipulación que daña la integridad del fútbol nacional”.

“El club rechaza y condena enérgicamente este tipo de actos que atentan contra la transparencia, la ética y los principios que rigen el deporte”, apuntó la institución.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Católica ratificó su “compromiso inquebrantable con los valores, el juego limpio y la honestidad dentro y fuera de las canchas”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta denuncia llega después de que la semana pasada se conociese un informe sobre cinco partidos de la segunda división con sospechas muy altas de haber sido amañados por apuestas deportivas.

En los últimos días, hasta tres futbolistas de clubes de la Segunda y Tercera división han sido asesinados, mientras que también se ha conocido que dos jugadores de El Nacional, de la Primera división, han sido asesinados. EFE