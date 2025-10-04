Anisimova llega a la final del Abierto de China

Amanda Anisimova, tercera cabeza de serie, finalista del Abierto de Estados Unidos, derrotó a su compatriota Gauff por 6-1 y 6-2 en Pekín.

“Logré un partido realmente muy bueno” , declaró Anisimova, de 24 años, que cayó en la final en Nueva York ante la #1 mundial, Aryna Sabalenka.

“Sabía que tenía que jugar muy bien contra Coco si quería ganar y estoy muy emocionada por estar en la final”, expresó.

El domingo se enfrentará a la checa Linda Noskova, que en la segunda semifinal dio la sorpresa al eliminar a la norteamericana Jessica Pegula por 6-3, 1-6 y 7-6 (8/6). AFP