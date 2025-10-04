El Cacique, por volver a la cima

El duelo entre Guaraní y Atlético Tembetary, correspondiente a la continuidad de la decimoquinta ronda, se desarrollará en La Arboleda de Santísima Trinidad, a partir de las 17:30.

Con su triunfo del viernes sobre Recoleta FC por 2-0, en La Nueva Olla, Cerro Porteño pasó a comandar la clasificación con 31 puntos. El Cacique se encuentra con 29, por lo que de imponerse se ubicará de nuevo en la cima, con 32. La lucha por la consagración entre aurinegros y azulgranas se torna apasionante.

En segundo turno, Libertad y Sportivo Trinidense lidiarán en La Huerta, a las 20:00.

El Guma, que viene de sufrir un duro golpe al quedar al margen de la Copa Paraguay en octavos de final contra Guaraní, en penales, necesita mejorar su imagen para sostener el proyecto con Pablo Guiñazú, reemplazante del técnico Sergio Aquino, que sigue sin encontrar la formación ideal que pueda desplegar un buen fútbol.

Dos atractivas propuestas en barrios capitalinos. La primera cobra mayor fuerza porque estará en juego la punta del torneo, toda vez que el Legendario cumpla con lo que parece un mero trámite, aunque los rojiverdes, con la suerte echada, son capaces de sorprender.

En Las Mercedes, los repolleros necesitan reivindicarse con su afición midiendo a la siempre complicada Cruz amarilla, que cumple una buena campaña, con un proceso que lleva sus años bajo el comando técnico de José Gabriel Arrúa.