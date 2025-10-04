Olimpia llega motivado tras cortar una racha de cuatro partidos sin ganar con un triunfo de 2-0 sobre Atlético Tembetary. La principal meta del Decano es asegurar un puesto en la Copa Sudamericana 2026. Actualmente, se encuentra sexto en la tabla acumulada con 49 puntos, y una victoria le permitiría distanciarse de su perseguidor, Recoleta FC (48 puntos), que cayó ante Cerro Porteño.

Por su parte, Sportivo Ameliano presenta un cambio de aire con el debut de su nuevo entrenador, Roberto Nanni, exfutbolista de Cerro Porteño y Nacional. La “V” azilada necesita urgentemente revertir una mala racha de seis partidos sin victorias (entre el campeonato y la Copa Paraguay). El elenco del barrio Virgen del Huerto, ubicado en el noveno lugar del acumulado con 40 puntos, también se encuentra en la pelea por un boleto a la Copa Sudamericana 2026.

Olimpia vs. Ameliano: minuto a minuto en vivo

18:00 Ameliano, con once definido

El nuevo conductor de la “V” azulada, Roberto Nanni anuncia el siguiente once para visitar a Olimpia en Capiatá: Miguel Martínez; Julio González Trinidad, Francisco Báez, Hugo Javier Benítez y Marcos Martinich; Fredy Vera, Diego Valdez, Estivel Moreira y Sebastián Aranda; Jonathan Benítez y Jorge Sanguina. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

18:00 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado Éver Hugo Almeida, presentará el siguiente equipo para recibir al Sportivo Ameliano en Capiatá: Gastón Olveira; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Axel Alfonso y Alexis Cantero; Rodney Redes, Javier Domínguez, Hugo Quintana e Iván Leguizamón; Ricardo Nicolás Benítez y Carlos Sebastián Ferreira. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

17:50 Olimpia enfrenta a Ameliano en el estreno de Roberto Nanni

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Ameliano por la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Decano y la V Azulada juegan a las 19:00, hora de nuestro país, en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

17:30 La formación de Olimpia para enfrentar a Sportivo Ameliano

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Ameliano en busca de una segunda victoria consecutiva en el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Éver Hugo Almeida realiza una modificación en la formación con respecto al triunfo 1-0 sobre Atlético Tembetary.

17:15 A qué hora juega Olimpia vs. Ameliano y dónde ver en vivo

Olimpia y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

17:00 Ameliano: Nanni, el quinto entrenador en Primera

El argentino Roberto Antonio Nanni es el quinto director técnico del Sportivo Ameliano en la máxima categoría.

16:45 Olimpia: Inicio del operativo 2026

Olimpia afronta una temporada para el olvido. Es por eso que ya apunta a la siguiente, esperando pulsar la tecla correcta en cuanto a las incorporaciones.

16:30 Abel Hernández, ¿en el interés de Olimpia?

Luego de quedar fuera de forma prematura de la lucha por el Torneo Clausura, y quedar eliminado en los octavos de final de la Copa Paraguay, Olimpia redirige su enfoque hacia la próxima temporada. La directiva franjeada comienza a articular sus movimientos en el mercado de pases, poniendo especial atención en Uruguay, en la búsqueda de posibles incorporaciones.

16:15 Olimpia, con el retorno de los referentes

Luego de las amenazas recibidas con pintatas en sus respectivos domicilios, los principales referentes del plantel de Olimpia, Richard Ortiz Bustos (35 años) y Derlis Alberto González (31), activan con normalidad con el grupo en la Villa de Fernando de la Mora.

16:00 Ameliano: Nanni, en reemplazo del Botellón García

Roberto Antonio Nanni (44 años) es el nuevo entrenador del Sportivo Ameliano, luego del cierre del tercer ciclo de Humberto García en la máxima categoría tras la estrepitosa caída sufrida el domingo en Villeta contra Recoleta FC por 4-1.

15:45 Olimpia, con un largo proceso de recuperación

Olimpia afronta un proceso de recuperación que llevará su tiempo. Lo máximo que puede lograr en esta temporada baja es la clasificación a la Copa Sudamericana.

15:30 Lo que dijo Éver Hugo Almeida sobre la ausencia de Richard Ortiz

Tras el triunfo ante Atlético Tembetary, el entrenador de Olimpia, Éver Hugo Almeida, explicó las ausencias de varios jugadores, especialmente la del capitán Richard Ortiz. Aunque el técnico inicialmente mostró cierto fastidio por el enfoque de los periodistas en los no convocados, terminó brindando detalles precisos para disipar cualquier rumor.

15:15 Botellón García dejó la dirección técnica de Ameliano

El técnico Humberto “Botellón” García renunció anoche a la conducción del plantel del Sportivo Ameliano tras la derrota 4-1 frente a Recoleta FC en Villeta, por la 14ª fecha del torneo Clausura.