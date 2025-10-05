Fútbol

A qué hora juega hoy Libertad vs. Sportivo Trinidense y dónde ver en vivo

Libertad y Sportivo Trinidense disputan hoy la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
05 de octubre de 2025 - 11:05
Iván Franco festeja una anotación frente al Sportivo Trinidense, en el estadio Martín Torres.
Iván Franco festeja una anotación frente al Sportivo Trinidense, en el estadio Martín Torres.Marta Escurra

Libertad enfrenta hoy a Sportivo Trinidense por la décimoquinta fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El “Gumarelo” y la “Cruz Amarilla” juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio La Huerta de Asunción. Dirige Mario Díaz de Vivar con VAR de Carlos Paul Benítez . Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Libertad vs. Sportivo Trinidense: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Libertad vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Libertad vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

