Libertad y Trinidense buscan la recuperación

Libertad enfrenta hoy a Sportivo Trinidense por la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Gumarelo y la Cruz Amarilla juegan a las 20:00, hora de nuestro país, en el estadio La Arboleda del barrio Santísima Trinidad de Asunción, bajo la conducción arbitral de Mario Díaz de Vivar con VAR de Carlos Paul Benítez y transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Libertad, con la misión de enderezar el rumbo

Jugando en su recinto, Libertad buscará retomar la senda victoriosa luego de lo que fue su eliminación en octavos de final de la Copa Paraguay a manos de Guaraní, situación que lo deja sin la posibilidad de retener el título obtenido la temporada anterior.

En materia liguera, el Gumarelo dirigido por Pablo Guiñazú llega a la fecha arrastrando dos derrotas consecutivas, situación que lo deja prácticamente sin la posibilidad de pelear por el título, por lo que su objetivo pasará a ser sumar la mayor cantidad de puntos posible para ser el campeón con mayor puntaje y así tener el derecho de disputar el partido por la Supercopa Paraguay ante el monarca del torneo de integración de la APF.

Trinidense, por cerrar con honores su paso por la élite

Dentro de sus posibilidades, Sportivo Trinidense es uno de los equipos que mayor regularidad suele tener; es por eso que se encuentra peleando por una plaza a la Copa Libertadores de América. Su presencia en la Copa Sudamericana es casi segura, incluso es casi cuestión de tiempo que pueda abrochar el boleto continental, atendiendo que le saca 13 puntos de ventaja al Sportivo 2 de Mayo, que es el que está al borde de la zona de clasificación.

La “Cruz Amarilla” acumula cuatro partidos sin conocer la victoria (dos empates y dos derrotas), incluida la eliminación en los octavos de final de la Copa Paraguay a manos de Nacional, sufrida entre semana.

La formación de Libertad vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez y Matías Espinoza; Marcelo Fernández, Thiago Fernández, Lucas Sanabria e Iván Franco; Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; Axel Cañete, César Benítez, Maximiliano Centurión y Sergio Mendoza; Pedro Zarza, Luis de la Cruz, Gustavo Viera y Tomás Rayer; Néstor Camacho y Alex Álvarez.