Amanda Anisimova arrasa en Pekín

La estadounidense Amanda Anisimova, que no cedió un solo set en el torneo hasta semifinales, corona así una temporada de ensueño con títulos en Doha y Pekín y finales en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

La tercera cabeza de serie en el torneo pequinés arrancó con paso firme bajo la cubierta cerrada de la pista central Diamond del Centro Nacional de Tenis, donde el aforo rozó el lleno en el quinto día de vacaciones por el Día Nacional de China.

Con un inicio fulminante, la estadounidense se llevó el primer set por un contundente 6-0 en apenas 24 minutos, gracias a un tenis de ritmo alto y precisión quirúrgica en los primeros saques, con los que ganó el 91 % de los puntos.

Noskova, por su parte, nunca encontró consistencia: tres dobles faltas y errores reiterados desde el fondo abrieron la brecha. La checa, sin embargo, reaccionó con carácter en el segundo parcial. En un giro de guión que levantó al público, Noskova logró un break de entrada y sostuvo su servicio con firmeza, aprovechando los 17 errores no forzados de Anisimova en el set.

Con devoluciones profundas y más calma en los intercambios, la joven de 20 años igualó el marcador (6-2) y llevó la final al tercer set, confirmando la resiliencia que ya había mostrado en semifinales ante Pegula, donde salvó tres bolas de partido.

Pero el desenlace en la capital del gigante asiático, por segundo año consecutivo, volvió a teñirse de azul y rojo. Anisimova recuperó su mejor versión, restando con agresividad y quebrando el servicio de Noskova en el cuarto y sexto juego para sellar el triunfo por 6-2, coronando la final con un ace que selló su segundo título WTA 1000 del año y el cuarto de su carrera.

La estadounidense fue superior en los momentos decisivos, ganando el 60 % de los puntos de break y mostrando una madurez competitiva que consolida su regreso a la élite.

A sus 24 años, la neoyorquina se convierte en la nueva estadounidense en ganar el Abierto de China tras Coco Gauff en la edición pasada, y la tercera en la historia del torneo tras Serena Williams.

Con esta victoria, Anisimova afianza su posición en el top 5 y se perfila como seria candidata al #3 mundial, en una pugna directa con Gauff de cara al cierre de temporada y las Finales WTA de Riad.

Noskova, en su primera final de WTA 1000, deja Pekín con un balance sobresaliente y la certeza de haber alcanzado un nuevo nivel competitivo. A partir del lunes, ingresará por primera vez en el Top 20, un salto que confirma a la checa como una de las jóvenes más prometedoras del circuito. EFE