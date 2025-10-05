Empate en el último partido de la temporada

El estadio Ricardo Grégor albergó el duelo en el que Independiente de Campo Grande y 12 de Junio de Villa Hayes empataron sin goles, en el capítulo final de la División Intermedia.

El encuentro se disputó sobre la superficie de césped sintético. Los jugadores ofensivos no encontraron la brújula del gol, pese a los intentos.

Para el “Inde”, esta no fue una buena temporada, finalizando en la antepenúltima posición. El León chaqueño llegó a liderar por largos pasajes la competencia, pero sobre el final tuvo un pronunciado bajón futbolístico, quedando en la cuarta ubicación.

El campeón de la Intermedia es Rubio Ñu, que sube a la máxima categoría con el vice, Sportivo San Lorenzo.

El promedio marca los descensos de River Plate, que baja a la Primera División B, mientras que Pastoreo FC y Guaraní de Fram regresan a la Unión del Fútbol del Interior para una eventual intervención en el Nacional B, que es optativa.