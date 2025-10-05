Fútbol de Intermedia

Empate en el último partido de la temporada

Independiente de Campo Grande y 12 de Junio de Villa Hayes igualaron este domingo en Asunción 0-0, en el último partido de la temporada 2025 de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Por ABC Color
05 de octubre de 2025 - 12:33
Sergio Dietze, atacante del Independiente de Campo Grande, intenta eludir la marca durante el encuentro contra 12 de Junio de Villa Hayes, finalizado 0-0.
Sergio Dietze, atacante del Independiente de Campo Grande, intenta eludir la marca durante el encuentro contra 12 de Junio de Villa Hayes, finalizado 0-0.APF

El estadio Ricardo Grégor albergó el duelo en el que Independiente de Campo Grande y 12 de Junio de Villa Hayes empataron sin goles, en el capítulo final de la División Intermedia.

Lea más: San Lorenzo retorna a Primera

El encuentro se disputó sobre la superficie de césped sintético. Los jugadores ofensivos no encontraron la brújula del gol, pese a los intentos.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2356

Para el “Inde”, esta no fue una buena temporada, finalizando en la antepenúltima posición. El León chaqueño llegó a liderar por largos pasajes la competencia, pero sobre el final tuvo un pronunciado bajón futbolístico, quedando en la cuarta ubicación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El campeón de la Intermedia es Rubio Ñu, que sube a la máxima categoría con el vice, Sportivo San Lorenzo.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2356

El promedio marca los descensos de River Plate, que baja a la Primera División B, mientras que Pastoreo FC y Guaraní de Fram regresan a la Unión del Fútbol del Interior para una eventual intervención en el Nacional B, que es optativa.

Enlace copiado