¡San Lorenzo vuelve a Primera! Pastoreo y River Plate descienden en un cierre infartante

El Sportivo San Lorenzo selló su ascenso goleando a domicilio por 3-0 a Fernando de la Mora, en el barrio Vista Alegre. Los goles para el “Rayadito” de Sergio Orteman fueron obra de José Barrios, quien anotó un doblete (a los 44′ y 64′, el segundo de penal), y Héctor Villamayor (76′, de penal).

Esta victoria ante el “Prócer” del barrio Vista Alegre fue determinante, especialmente porque su rival directo, Deportivo Capiatá, solo pudo empatar 2-2 en su visita al Sportivo Carapeguá. Por el lado “auriazul” marcaron Carlos Delgado (14′) y Fulgencio Oviedo (56′), mientras que Carapeguá lo igualó con penales de Jeferson Torales (51′) y Angelo Cabrera (65′).

¡El Rayadito vuelve a Primera! ⚪🔴



Felicitamos al Club Sportivo San Lorenzo (@SanLorenzo1930), que regresa a la Primera División del fútbol paraguayo.



¡Éxitos para la próxima temporada en la @CopaDePrimera 2026! 🏆 pic.twitter.com/VXyz5WW7Ok — Intermedia APF (@IntermediaAPF) October 4, 2025

Estos resultados permitieron al “Rayadito” superar superar un punto al “Escobero”, y por ende, unirse al campeón Rubio Ñu en la máxima categoría. Otros resultados de la fecha incluyeron la victoria de Sol de América 3-1 sobre Encarnación, el triunfo de Guaireña 3-1 ante Guaraní de Fram, el empate 1-1 entre Resistencia y River Plate, la victoria de Tacuary 2-1 frente a Rubio Ñu, y el empate sin goles 0-0 entre Deportivo Santaní y Pastoreo.

La batalla por la permanencia, tras la caída previa pérdida de categoría de Guaraní de Fram, se resolvió con la tristeza del descenso para Pastoreo y River Plate. El empate 0-0 de Pastoreo contra Deportivo Santaní lo condenó frente a los triunfos de sus competidores directos. De igual forma, el empate 1-1 de River Plate frente a Resistencia terminó siendo insuficiente. Los clubes que lograron asegurar su permanencia fueron Sol de América, Guaireña y Tacuary, que con sus victorias mantuvieron su lugar en la División Intermedia, al igual que Fernando de la Mora, pese a su derrota.

