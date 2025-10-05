Guaraní, en busca de recuperar el liderazgo frente al descendido Tembetary

Guaraní busca retomar la ruta triunfal luego de lo que representó la paridad de 1-1 frente a Sportivo Trinidense, en su visita al barrio Santísima Trinidad, pero enfrente tendrá al descendido elenco Rojiverde, que luego de la prematura pérdida de categoría, intentará cerrar con honores su fugaz paso por la máxima categoría de nuestro fútbol en su vuelta luego de varios años.

Guaraní y la misión de recuperar el liderazgo

Guaraní ejerciendo la localía en terreno de Rubio Ñu, irá nuevamente hasta el barrio Santísima Trinidad en busca de los puntos que lo vuelvan a catapultar en la cima de la clasificación, ocupada momentáneamente por Cerro Porteño, que asumió el liderazgo, gracias a su triunfo del viernes frente a Recoleta FC, en Barrio Obrero. El Aborigen, comandado por Víctor Bernay, viene de avanzar a los cuartos de final de la Copa Paraguay, eliminando en penales al último campeón Libertad, pero en materia liguera llega a la fecha tras frenarse en su visita al Sportivo Trinidense.

Tembetary, por cerrar con honores su paso por la élite

Para la actual temporada, Atlético Tembetary había logrado su vuelta a la máxima categoría de nuestro fútbol, tras prolongados 28 años, pero su retorno la élite fue bastante fugaz ya que de forma muy prematura terminó perdiendo la categoría, con su derrota en la fecha anterior ante Olimpia. El elenco nómada, comandado por Luis Fernando Escobar, buscará despedirse con honores de su participación en el círculo privilegiado, aunque todavía tiene por delante el objetivo de la Copa Paraguay, en la que logró instalarse en los cuartos de final, quedando emparejado con Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

La formación de Guaraní vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay

Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Jhon Jairo Sánchez, Agustín Manzur, Luis Martínez Soto y Derlis Rodríguez; Fernando Fernández y Richar Torales.

La formación de Atlético Tembetary vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Víctor Barrios, Nicolás Marotta, Sebastián Olmedo y Wildo Alonso; Denis Colmán, Willian Candia, Rodrigo Rojas y Bruno Pereira; Juan Francisco Esteche y Paul Charpentier.