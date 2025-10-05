Toluca de Robert Morales mantiene el dominio en México

Toluca llegó a 28 puntos con su novena victoria -sexta consecutiva- y se confirmó como la mejor ofensiva del campeonato con 35 goles a favor.

Este domingo, el Monterrey buscará llegar también a 28 puntos en su visita al Tijuana. Al acumular su quinto partido sin ganar y sufrir su sexta derrota, el León (12º) se quedó con 12 unidades.

Los aficionados leoneses se presentaron al estadio Nou Camp con los ánimos renovados por el regreso a la dirección técnica del mexicano Ignacio Ambriz, a quien recibieron con ovaciones. Ambriz le dio al León su título de liga más reciente en el torneo Guard1anes 2020 (Apertura 2020).

El paraguayo Robert Morales saltó al campo al minuto 82 por Alexis Vega, en la victoria del puntero Toluca por 4-2. AFP