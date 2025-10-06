Nacional, obligado a ganar para continuar en la pelea por el título

General Caballero y Nacional disputan hoy el último partido de la fecha 15 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Rojo y el Tricolor juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Ka’arendy de Juan León Mallorquín: conduce Juan Gabriel Benítez con VAR de Mario Díaz de Vivar. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

General Caballero y el sueño de permanencia

General Caballero continúa en la pelea por la permanencia en la Primera División de Paraguay. El Rojo de Humberto Ovelar es undécimo en el promedio, en zona de descenso a la División Intermedia. Los paranaenses, que perdieron 2-0 con 2 de Mayo en la ronda pasada, suman 136 puntos en 124 partidos y están a 15 unidades de Sportivo Luqueño cuando restan 24 por jugar.

Nacional, para acortar diferencias con el líder

Nacional está en la lucha por el título de campeón. El Tricolor de Pedro Sarabia es tercero en la tabla de posiciones con 25 unidades: comparte puntaje con 2 de Mayo y está a 7 del puntero Guaraní y a 6 del escolta Cerro Porteño. Por lo tanto, el Albo, que en la fecha pasada venció 3-1 a Libertad, está obligado a ganar para recortar diferencias tanto con el primero como con el segundo.

La formación de General Caballero vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Luis Guillén; Éver Fernández, Alexis Rodas, Jorge González, Gabriel Molinas; Ángel Aguilera, Silvio Torales, Juan Franco, Ayrton Sánchez; Teodoro Arce y Clementino González.

La formación de Nacional vs. General Caballero en la Primera División de Paraguay

Gerardo Ortiz; Carlos Espínola, Alejandro Maciel, Gastón Benítez, Darío Cáceres; Orlando Gaona Lugo, Fabrizio Jara, Juan Alfaro, Mauricio Cabrera; Carlos Arrúa e Ignacio Bailone.