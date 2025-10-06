Un paso de revista en Olimpia

Éver Hugo Almeida le está buscando la vuelta al equipo de Olimpia para que pueda alcanzar el funcionamiento, que de momento no es el ideal para La Leyenda.

Lea más: Lucas Barrios asume en Luqueño

Después del partido del viernes contra Recoleta FC, a disputarse en Itauguá, a las 17:30, vendrá el pesado “combo clásico” contra Cerro Porteño (domingo 19, en La Nueva Olla, a las 17:30), Guaraní (de local) y Libertad (visitante). Estos dos últimos encuentros aún no fueron calendarizados.

Almeida analiza a cada uno de los componentes del plantel, que con seguridad sufrirá modificaciones. Para la llegada de los nuevos componentes, será necesaria la “depuración” del grupo, que por el bajo rendimiento de varios atletas, está cantada. Muchos futbolistas se juegan sus puestos en las siete rondas que quedan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El quinto ciclo del veterano conductor del Expreso comprende ocho juegos, incluida la Copa Paraguay, con un balance de 4 triunfos (Luqueño, Fernando de la Mora, Tembetary y Ameliano), 2 igualdades (Trinidense y Tembetary, con caída en el desempate) y 2 derrotas (2 de Mayo y Nacional).