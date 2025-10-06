Luqueño: Lucas toma un “hierro caliente” con valentía

Debutante en la conducción técnica, La Pantera, Lucas Barrios, admitió que agarra “un hierro caliente”, con la plena confianza de salir adelante con el Sportivo Luqueño.

“Esperamos todos juntos salir de la situación en la que Luqueño está hoy”, manifestó el mundialista con la Albirroja en Sudáfrica 2010, en referencia a la negativa serie de siete partidos sin ganar en el Clausura, con seis caídas en fila.

La profunda crisis deportiva del club popular le costó el cargo a Julio César Cáceres, quien había reemplazado a Gustavo Morínigo. El año se inició bajo el comando de Juan Pablo Pumpido, por lo que se puede apreciar que la estabilidad no es precisamente la característica del Sportivo.

En la conferencia también fue puesto en funciones el colombiano Sergio Otálvaro, como gerente deportivo, por lo que la institución auriazul, presidida por Daniel Rodríguez, se convierte en una plataforma de principiantes.

El primer partido del “profesor” Lucas en Luqueño, en el que estuvo como jugador, será el próximo domingo contra Nacional, en La Visera, a las 18:00.

El conductor auriazul deberá retocar toda la estructura defensiva, debido a que Alberto Espínola, Alexis Villalba, Lucas Monzón y Sebastián Quintana se encuentran suspendidos.

Además, un cambio lógico se daría en la portería, con el retorno del experimentado Alfredo Aguilar por Ángel Espínola.