Luqueño: Argentino Monzón, mal expulsado

En el análisis de las jugadas polémicas, la Comisión de Árbitro calificó de “insignificante” el contacto entre el zaguero central argentino del Sportivo Luqueño, Lucas Monzón, y el volante “avícola” Marcelo Rubén Acosta, quien se arrojó como si le hubiese pegado Mike Tyson en su mejor momento.

Lea más: JCC niega que le hayan hecho la “cama”

La decisión de Carlos Paul Benítez fue incorrecta, por lo que da pie a que los auriazules recuperen a una importante pieza defensiva, quien registra 15 presentaciones con la casaca auriazul que defiende a partir de este semestre.

El presidente del Sportivo, Hugo Daniel Rodríguez, refirió que producto de esa acción perdieron a otros dos atletas, Alberto Espínola, echado por protestar, y Alexis Villalba, quien recibió una amarilla, por reclamar, y llegó a la quinta y quedó suspendido.

Mientras tanto, el nuevo entrenador, Lucas Barrios, busca la formación ideal que pueda cortar la racha de seis derrotas consecutivas que le costó el puesto a Julio César Cáceres.

Luqueño, sumido en una profunda crisis, jugará el domingo con Nacional en La Visera, las 20:00.