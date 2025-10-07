Julio Cáceres se niega a pensar que le hicieron la “cama” en Luqueño

El “emperador” confirmó las versiones de un fuerte intercambio con el plantel después del partido ante Guaraní, donde había puesto en juego su continuidad: “Son palabras exactas de lo que habían escuchado en ese momento: ‘Si es falta de compromiso y si yo soy el problema yo me voy’”.

El exentrenador de Luqueño describió cómo el equipo pasó de un “primer tiempo ambicioso, pretensioso” en ese juego, a un segundo tiempo “totalmente distinto donde empezamos a fallar y perder otra vez el rumbo del partido”.

No obstante, se mostró reacio a hablar de traición. “No quiero pensar que de repente hay que hacer la cama, porque no existe nadie eterno en un lugar. Los jugadores también tienen que saber que en cada momento que están en un sitio tienen que hacer lo mejor para seguir adelante”, afirmó.

El ex defensor reveló que, tras la decisión de la directiva, varios jugadores lo llamaron. Su mensaje para ellos fue claro: “El entrenador sale hoy día, que es normal cuando no hay resultado, pero siguen los mismos futbolistas y tienen que quitar su orgullo, tienen que quitar pecho en el mal momento y tienen que sacar resultados, porque eso es lo que el Sportivo Luqueño normalmente urge”.

El técnico fue consultado sobre si el notorio bajón del equipo coincidió con el momento en que se mencionó su nombre para la dirección técnica de Olimpia, admitiendo que la situación pudo haber generado un impacto interno. “Yo me comprometí con los jugadores... Mi compromiso es con los futbolistas, que era el momento de quedarme. Tendría que ser al revés con mis futbolistas, que el entrenador se quedó por nosotros y vamos a pelear y a luchar este campeonato”, señaló.

El extimonel auriazul lamentó que, en lugar de unirse, el rendimiento cayó en picada tras esa situación. “Sinceramente desde que pasó eso creo que empatamos con Recoleta, y ahí empezamos a perder todos los partidos... Cuando entras en un momento bueno y empiezas a relajarte, no estar haciendo los pequeños detalles, porque eso también yo observé y lo comenté con el presidente”, concluyó.