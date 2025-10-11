Delegación albirroja, en la segunda parada asiática

El viernes, la Albirroja igualó contra los nipones 2-2, en un duelo de fogueo celebrado en Suita, al norte de Osaka.

Los goles del equipo dirigido por el argentino Gustavo Julio Alfaro fueron señalados por Miguel Almirón y Diego Gómez.

El martes, la escuadra guaraní medirá fuerzas contra los surcoreanos, en el estadio Mundialista de Seúl, a las 08:00 de nuestro país.

La plantilla realiza sus aprestos en la capital de Corea del Sur con el objetivo de reprisar su reciente actuación.

Si bien, en los amistosos los resultados suelen pasar a un segundo plano, el hecho que Paraguay haya estado a punto de vencer a Japón, que llegó a la igualdad en tiempo adicional, constituye un aspecto positivo.

Para el próximo mes está contemplado otro par de juegos en fechas establecidas por la FIFA como cierre del calendario del año.

El sábado 15, la Albirroja jugará con Estados Unidos, en el Subaru Park de Chester (Pensilvania), a las 19:00, mientras que el martes 18 lidiará con México en el Alamodome de San Antonio (Texas), a las 21:30.

El Mundial Norteamericano se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México, con la participación de 48 selecciones. Hasta Qatar 2022, de la competencia ecuménica intervenían 32 países.

El torneo para la definición de los grupos está fijado para el viernes 5 de diciembre, en el centro cultural Kennedy de Washington, a las 13:00 (hora nuestra).

Hasta aquí, los clasificados son: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Canadá, Estados, México, Nueva Zelanda, Irán, Japón, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Australia, Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia.