Estocada sobre el final: Tembetary tumbó a Libertad en Villa Elisa

Libertad, decreciente

Atlético Tembetary agravó el mal momento de Libertad al vencerlo 2-1 este sábado en tiempo adicional, en un partido que reflejó los contrastes de ambos equipos.

El conjunto nómada, ya descendido y disputando sus últimos compromisos en la máxima categoría, se dio el gusto de tumbar al campeón del Apertura, firmando una de las sorpresas de la fecha.

Por su parte, el Guma atraviesa su peor versión en lo que va del año: acumuló su quinto partido consecutivo sin ganar y exhibió un notorio deterioro en su juego, sin reacción ni ideas para imponerse siquiera ante un rival sin presión.

En la primera mitad, la tempranera expulsión de Ernesto Caballero por un codazo a Rodrigo Rojas, sin pelota, desvirtuó las aspiraciones de Libertad y del espectáculo.

Inmediatamente, esa diferencia numérica se hizo notar y el elenco rojiverde lo aprovechó tras una gran combinación entre “Pony” Esteche y William Candia dentro del área.

Este último encontró el espacio para sacar un remate cruzado y establecer el 1-0, con el que se cerró la primera etapa.

Pese a tener un jugador menos, el Guma empujó y consiguió la igualdad por intermedio de Hugo Fernández, con un disparo desde fuera del área que significó el empate transitorio.

Todo parecía mejorar para el equipo de Guiñazú, hasta que, faltando diez minutos para el final, fue expulsado Denis Colmán en Tembetary algo que igualaba las condiciones en el campo de juego.

Los liberteños, que realizaron variantes en ataque y en el medio sector, fueron con todo en busca del triunfo, pero descuidaron la defensa, lo que fue aprovechado por la ofensiva del elenco nómada: Paul Charpentier conectó un centro cruzado y marcó el gol del triunfo en tiempo de adición, dejando los tres puntos en Villa Elisa.