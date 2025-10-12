Nacional y Luqueño firman un reñido empate en La Visera

Juego con chispazos en la complementaria

El inicio del juego tuvo el protagonismo de Nacional en los primeros cinco minutos, pero luego de eso Luqueño empezó a asentarse mejor, controlando los intentos ofensivos del local por las bandas y apostando a las transiciones.

Nacional no lució en el juego, tal es así que su ocasión más clara en la primera mitad fue generada con un tiro libre de Arrúa al segundo poste, donde Gutiérrez le bajó el esférico a Maciel, en una conexión entre zagueros que acabó con el tiro a la tribuna del argentino.

Antes del cierre de la primera etapa, Ramos desbordó por izquierda y metió un centro conectado al segundo palo por Pereira, con una definición deficiente que entre Alfaro, Gutiérrez y el portero Ortiz no pudieron despejar, dando una segunda posibilidad a Comas, quien terminó aprovechando para enviar el balón al fondo de la red.

En la complementaria, con los cambios, Nacional mejoró su semblante ofensivo, y el encuentro se volvió más entretenido a pesar de las complicaciones que generaba el árbitro Juliadoza.

El juez dejó en evidencia su falta de criterio en una acción con doble polémica que tuvo como protagonistas a Monzón y a Valdez: en la primera, una mano fuera del área del auriazul; a pesar de eso, el atacante continuó la marcha y fue derribado en la zona penal con un agarrón del zaguero. Juliadoza sancionó la primera acción, pero el VAR corrigió dando el llamado de alerta para la sanción de la pena máxima, de la que se encargó Prieto descolocando a Aguilar.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)