Datos al día sobre la sumatoria de minutos en la normativa Sub 18 del Clausura

El incumplimiento de esta normativa implica una severa sanción: una multa de 200 millones de guaraníes y la reducción de tres puntos. El informe, crucial para la proyección obligatoria de jóvenes valores, muestra que algunos equipos están muy cerca de la meta, mientras que otros enfrentan una carrera contrarreloj para evitar estas duras penalizaciones.

Libertad lidera el ranking de cumplimiento con gran comodidad. El conjunto gumarelo viene demostrando un compromiso firme con la regla, sumando ya 893 minutos, por lo que solo le faltan 7 minutos para alcanzar el mínimo reglamentario. Con 540 minutos aún por disputar en las jornadas restantes, se da por hecho que el club cumplirá la normativa en el próximo partido.

En segundo lugar se encuentra Guaraní, que se encuentra acumulando 800 minutos de juego para sus juveniles. El Aborigen necesita 100 minutos más y se perfila como otro de los equipos que cumplirá sin grandes apuros.

Los dos clubes más populares del país presentan panoramas distintos en el cumplimiento de la norma. Cerro Porteño suma 606 minutos en cancha para sus jugadores sub 18. El Ciclón aún debe sumar 294 minutos para alcanzar el umbral de los 900. Mientras que Olimpia, se ubica en la novena posición del ranking con 542 minutos. El Franjeado es el que más debe apurar entre los grandes, ya que necesita 358 minutos adicionales para evitar la sanción.

El caso más preocupante es el de Nacional, que se encuentra significativamente rezagado y en seria amenaza de sanción. La “Academia” solo ha logrado acumular 423 minutos, dejando un déficit de 477 minutos para completar la reglamentación. Esta situación compromete al equipo ante un posible incumplimiento que acarrearía la multa de los 200 millones de guaraníes y la pérdida de tres valiosos puntos.

Con un total de 540 minutos disponibles para jugar en lo que resta del certamen del segundo semestre paraguayo, todos los clubes tienen la posibilidad matemática de cumplir con los 900 minutos exigidos. La regla del Sub 18 sigue siendo un “incentivo” para alinear a jóvenes figuras que puedan ser alternativas para Albirroja en el Mundial Sub 17, pero con la sombra de las sanciones acechando a quienes no le den la debida importancia a la “proyección” obligatoria de sus juveniles.