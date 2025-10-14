Fecha y horario definido para el Cerro Porteño-Guaraní, clave por el título

El esperado encuentro entre los dos principales contendientes al título está programado para el domingo 2 de noviembre, a las 20:00, en el estadio La Nueva Olla, marcando el cierre de la decimonovena ronda. Antes de este duelo cumbre, tanto el “Ciclón” como el “Aborigen” tendrán que superar compromisos de alto voltaje que pondrán a prueba su camino al campeonato:

El desafiante calendario de Guaraní: El solitario líder de la clasificación, Guaraní, tiene un camino próximo de clásicos. Tras su compromiso pendiente ante Recoleta (Fecha 17), el Aborigen deberá afrontar el "Clásico más Añejo" ante Olimpia en la Fecha 18, el domingo 26 de octubre, a las 17:30 h, en el estadio Erico Galeano, antes de visitar a su inmediato perseguidor.

Los desafíos inmediatos de Cerro Porteño: Por su parte, el elenco de Barrio Obrero tendrá un intenso periplo antes de recibir al puntero. El Ciclón tiene fijado su siguiente encuentro ante su acérrimo rival, Olimpia (Superclásico), y posteriormente enfrentará a su vecino Nacional el lunes 27 de octubre, a las 20:00, en el Estadio Arsenio Erico, en el marco de la Fecha 18.

Programación completa de las Fechas 18 y 19 del Torneo Clausura