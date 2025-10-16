General Caballero JLM, cerca de la “baja militar”

Los dos tuvieron la posibilidad de ganar

La cantidad de agua acumulada sobre el césped a consecuencia de la intensa lluvia, ya anticipaba que ninguno de los equipos intentaría imponer una propuesta de juego raso. Dadas las circunstancias, la vía aérea se convertía en el recurso más viable para intentar aproximarse a los pórticos.

El protagonismo fue compartido, pues ambos recurrieron a los lanzamientos largos para sortear las líneas, algo imposible por vía terrestre debido al hándicap que representaba el estado del campo de juego. Con los balones aéreos, los zagueros y los porteros tuvieron mucha labor.

Antes del primer cuarto de hora, precisamente en un balón aéreo, Rodas anticipó al portero Canteros, quien en su intento de despejar con el puño impactó al zaguero local, infracción detectada por el VAR para la sanción de la pena máxima, ejecutada por Clementino, cuyo disparo estuvo a punto de ser tapado por el guardameta “rojiverde”.

En el complemento, también mediante la pelota quieta, el elenco nómada igualó el marcador, con un tiro libre desde una posición sesgada de Gudiño, un buscapié que se filtró en la maraña de jugadores para terminar en el fondo de la portería de Tales, quien se vio sorprendido por el envío.

En la recta final del encuentro, ambos tuvieron penales a su favor para desnivelar el marcador. Primero, Canteros, con el pie derecho, evitó la conquista de Ferreira, y después, Wastowski, a mano cambiada, desvió el tiro cruzado de Gudiño.

Wastowski y Canteros, el balance de los porteros

El portero de General Caballero, Tales Wastowski, lamentó la falta de efectividad local. “Merecíamos la victoria, tratamos de hacer todo lo posible, sabíamos que necesitábamos la victoria, pero terminamos sacando el empate, un resultado duro. Hoy no aprovechamos las oportunidades que tuvimos, pasó contra Trinidense, pasó hoy otra vez, pero hay que seguir trabajando y seguir creyendo hasta el final”.

El guardameta de Tembetary, Tomás Canteros, argumentó que el clima representó la gran dificultad. “Fue un partido duro, que también con el clima así se complicó mucho más. No se podía jugar en ningún sector de la cancha y sabíamos que era meter pelotazos arriba y tratar de ganar la segunda pelota, pero estaba muy complicado. Sabíamos que este partido lo teníamos que sacar de buena manera para llegar bien a la Copa Paraguay”.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)