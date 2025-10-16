Ronald Cornet sufre rotura de ligamentos y estará fuera por ocho meses

El informe oficial detalla que el atleta presentó un episodio de rotación brusca del muslo derecho con hiperextensión lateral, que culminó en un diagnóstico complejo tras la Resonancia Magnética (RMN) de la rodilla derecha: una Ruptura extensa del Ligamento Cruzado Anterior (LCA), fractura del menisco externo con compromiso del borde libre, contusión ósea en el compartimento femorotibial externo, una pequeña lesión oblicua en el menisco interno y derrame articular.

El tiempo estimado de recuperación es de ocho meses, lo que significa que el talentoso volante ofensivo se perderá prácticamente toda la primera mitad de la temporada 2026 y no volverá a la alta competencia hasta bien entrado el segundo semestre, poniendo en pausa su promisoria carrera.

El plan de Olimpia, destrozado

Esta noticia representa un duro revés no solo para el 2 de Mayo, sino especialmente para Olimpia, club dueño de su pase. El nombre de Ronald Cornet, quien venía cumpliendo con una temporada sobresaliente en su sesión al “Gallo” de Pedro Juan Caballero, ya estaba subrayado con resaltador en la planificación del Franjeado para el año entrante.

El préstamo de Cornet con el elenco de la “terraza” del país vence a finales de esta temporada. Si bien debía retornar a Olimpia para sumarse al plantel principal, la lesión cambia por completo la hoja de ruta para el futbolista y para el Decano, que deberá esperar la total rehabilitación de una de sus principales apuestas a futuro.

Miguel Barreto, bajo tratamiento

En otro orden, el informe médico del 2 de Mayo menciona que el atleta Miguel Ángel Barreto González (27 años) se encuentra con un cuadro de amigdalitis bacteriana. El jugador está bajo tratamiento con antibióticos endovenosos y sintomáticos, con un tiempo de recuperación que dependerá de la evolución favorable de la infección.