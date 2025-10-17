2 de Mayo 1-Nacional 0: Arriba canta el Gallo

Gol de penal, pero otra victoria en casa

Tras lo que fue el traspié la fecha pasada tanto del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero (ante Cerro Porteño) como de Nacional (ante Sportivo Luqueño), que no pudieron sumar de a tres luego de sendos empates, hoy se enfrentaron en el Río Parapití con el principal objetivo de retomar la senda del triunfo.

El partido arrancó con el equipo visitante más punzante, tuvo dos chances claras de gol en los pies de Juan Fernando Alfaro y Fabrizio Jara, que no pudieron concretar, y a partir de ahí se fue quedando lentamente en el campo.

El cuadro local igualó las acciones de juego, empezó a tomar protagonismo y casi llegó al tanto apertura luego de un cabezazo de Marcelo Acosta, que pegó en el travesaño del arco defendido por Gerardo Ortiz.

Bajo la misma consigna, siguió empujando y ulteriormente con una pelota cruzada en diagonal al vértice del área rival, Rony Giménez disputó el balón con Alexis Cañete, quien llegó tarde y cometió una clara infracción que fue juzgada por el juez como pena máxima. Del tiro libre penal se encargó Rodrigo Ruiz Díaz, quien a los 38’ determinó el 1-0 parcial con el cual fueron al descanso.

En la complementaria el encuentro ganó en intensidad y ambos tuvieron lo suyo. La Academia nunca encontró el camino del empate; y en contrapartida el “Gallo” norteño selló otra victoria más en casa y trepa en la clasificación.