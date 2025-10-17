Julio Enciso, gran partido en su debut como titular en la Ligue 1 ante el PSG

La “Joya”, de 21 años, tuvo una destacada participación en la ofensiva de Estrasburgo, que estuvo a punto de conseguir una victoria épica en el Parque de los Príncipes. El delantero paraguayo disputó 65 minutos del encuentro y tuvo destellos de buen juego, demostrando su calidad y siendo incisivo para creación de jugadas de ataque, además de ser solidario en el retroceso evidenciando su impacto en el esquema del Estrasburgo.

El futbolista surgido de la cantera de Libertad fue integrante de un tridente sudamericano junto al argentino Joaquín Panichelli (autor de un doblete) y el también argentino Valentín Barco, ex-Boca Juniors. Durante gran parte del encuentro, el equipo bajo la batuta goleadora Joaquín Panichelli y el respaldo ofensivo de Valentín Barco y del paraguayo Julio Enciso, rozó el liderato. Entre los tres, completaron una exhibición de talento natural con el sello del mejor fútbol sudamericano.

Una ocasión de gol que se ahogó en las manos del portero

El oriundo de Caaguazú estuvo muy cerca de sellar su gran actuación con un gol, protagonizando una de las jugadas más peligrosas del partido. En una acción que pudo haber sido un “golazo sudamericano”, el centro delantero Panichelli conectando el esférico de taco, siendo atajado por el portero Chevalier, el rebote le quedó a Julio Enciso, quien de primer buscó el tiro colocado, que contó con la espectacular intervención del portero francés, quien mostró su gran reflejo en segunda instancia.

¡ERA UN GOLAZO SUDAMERICANO! Joaquín Panichelli se las ingenió con el taco pero Chevalier atajó a puro reflejo. El rebote le quedó a Enciso y ¡TAPÓ CHEVALIER NUEVAMENTE PARA MANTENER LA VENTAJA DE PSG VS. ESTRASBURGO!



El Estrasburgo, que llegó a tener una ventaja de 1-3, no pudo mantener el resultado tras una intensa reacción del PSG en el segundo tiempo que culminó en un 3-3 final. No obstante, el Estrasburgo hizo una gran primera parte en el que, por encima de todos, brilló un nombre propio: Joaquín Panichelli, aunque muy bien arropado por Valentín Barco y Julio Enciso.

