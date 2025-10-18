Fútbol

Guaraní y la chance de ampliar la ventaja y tirar la presión a Cerro Porteño

Guaraní enfrenta hoy a Recoleta FC por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen y el Canario juegan a las 20:00, hora de nuestro país, en el estadio La Arboleda de la ciudad de Asunción. Dirige David Ojeda con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Por ABC Color
18 de octubre de 2025 - 10:21
Fernando Fernández, jugador de Guaraní, ejecuta un remate en el partido frente a Recoleta FC por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.
Fernando Fernández, jugador de Guaraní, ejecuta un remate en el partido frente a Recoleta FC por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.Gentileza

Guaraní y Recoleta FC disputan el segundo partido del día por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. En la víspera del superclásico, el Aborigen y el Canario juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en La Arboleda de Asunción: conduce David Ojeda con VAR de José Mëndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: A qué hora juega Guaraní vs. Recoleta FC y dónde ver en vivo

Guaraní: ampliar la ventaja y cargar la presión

Guaraní tiene la oportunidad de aumentar la diferencia y cargar toda la presión al escolta Cerro Porteño, que el domingo recibe a Olimpia en el último derbi de la temporada. El Legendario de Víctor Bernay suma 33 puntos y aventaja por 1 unidad al Ciclón cuando restan 18 por disputar, incluyendo un duelo entre sí, el domingo 2 de noviembre a las 20:00 en La Nueva Olla.

Iván Ramírez, jugador de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a Nacional por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Iván Ramírez, jugador de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a Nacional por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.

Recoleta FC, por el cupo a Copa Sudamericana

Recoleta FC quiere disputar la Copa Sudamericana 2026. El Canario de Jorge González está puestos para acceder al segundo certamen más importante del continente: suma 51 puntos, está séptimo y ocupa el último lugar de clasificación en la tabla acumulativa. Además, puntuando asegura la categoría y sentencia el descenso de General Caballero a División Intermedia.

Brahian Ferreira, jugador de Recoleta FC, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.
Brahian Ferreira, jugador de Recoleta FC, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.

La formación de Guaraní vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho, Thiago Servin; Jhon Jairo Sánchez, Agustín Manzur, Luis Martínez, Derlis Rodríguez; Fernando Fernández e Iván Ramírez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La formación de Recoleta FC vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Óscar Toledo; Iván Piris, Luis Cardozo, Marcos Pereira, Sebastián Vargas; Juan Falcón, Manuel Schupp, José Espínola, Alejandro Silva; Wilfrido Báez y Lucas González.