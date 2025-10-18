Guaraní y la chance de ampliar la ventaja y tirar la presión a Cerro Porteño

Guaraní y Recoleta FC disputan el segundo partido del día por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. En la víspera del superclásico, el Aborigen y el Canario juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en La Arboleda de Asunción: conduce David Ojeda con VAR de José Mëndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Guaraní: ampliar la ventaja y cargar la presión

Guaraní tiene la oportunidad de aumentar la diferencia y cargar toda la presión al escolta Cerro Porteño, que el domingo recibe a Olimpia en el último derbi de la temporada. El Legendario de Víctor Bernay suma 33 puntos y aventaja por 1 unidad al Ciclón cuando restan 18 por disputar, incluyendo un duelo entre sí, el domingo 2 de noviembre a las 20:00 en La Nueva Olla.

Recoleta FC, por el cupo a Copa Sudamericana

Recoleta FC quiere disputar la Copa Sudamericana 2026. El Canario de Jorge González está puestos para acceder al segundo certamen más importante del continente: suma 51 puntos, está séptimo y ocupa el último lugar de clasificación en la tabla acumulativa. Además, puntuando asegura la categoría y sentencia el descenso de General Caballero a División Intermedia.

La formación de Guaraní vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho, Thiago Servin; Jhon Jairo Sánchez, Agustín Manzur, Luis Martínez, Derlis Rodríguez; Fernando Fernández e Iván Ramírez.

La formación de Recoleta FC vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Óscar Toledo; Iván Piris, Luis Cardozo, Marcos Pereira, Sebastián Vargas; Juan Falcón, Manuel Schupp, José Espínola, Alejandro Silva; Wilfrido Báez y Lucas González.