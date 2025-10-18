Fútbol

A qué hora juega Guaraní vs. Recoleta FC y dónde ver en vivo

Guaraní y Recoleta FC disputan hoy la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
18 de octubre de 2025 - 10:21
Iván Ramírez (d), jugador de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a Nacional por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Iván Ramírez (d), jugador de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a Nacional por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Guaraní y Recoleta FC juegan hoy la fecha 17 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo: arranca a las 20:00, hora de Paraguay, en La Arboleda de Asunción. Conduce David Ojeda con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. Recoleta FC: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Guaraní vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los futbolistas de Recoleta FC celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.
Los futbolistas de Recoleta FC celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.

Guaraní vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.