A qué hora juega Guaraní vs. Recoleta FC y dónde ver en vivo

Guaraní y Recoleta FC juegan hoy la fecha 17 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo: arranca a las 20:00, hora de Paraguay, en La Arboleda de Asunción. Conduce David Ojeda con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Guaraní vs. Recoleta FC: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 20:00 horas
Argentina: 20:00 horas
Brasil: 20:00 horas
Uruguay: 20:00 horas
Chile: 20:00 horas
Ecuador: 18:00 horas
Colombia: 18:00 horas
Perú: 18:00 horas
Venezuela: 19:00 horas
Bolivia: 19:00 horas
El Salvador: 17:00 horas
México: 17:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
Estados Unidos - Este: 18:00 horas
Inglaterra: 00:00 horas
España: 01:00 horas
Bélgica: 01:00 horas
Marruecos: 01:00 horas
Sudáfrica: 01:00 horas
Guaraní vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Guaraní vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.